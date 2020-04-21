Родители учеников получат деньги за школьные обеды на этой неделе

Денежные компенсации за неиспользованные школьные обеды в условиях дистанционного обучения детей начнут перечислять на карты родителей на этой неделе. Об этом сообщил сегодня в городской думе замначальника департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков. Напомним, такое решение было принято правительством Свердловской области. Компенсация полагается только детям льготных категорий, которые получали бесплатное питание в школах.

«Вчера деньги поступили на лицевые счета школ, и в течение этой недели будут перечислены физлицам. Это компенсация за часть марта и половину апреля. Деньги областные, так что мы только исполняем решение. Компенсация будет в том размере, что и стоимость бесплатных обедов. Это 70 рублей для тех, кто питался один раз (сумма за один день, – прим. ред.), и 120 рублей – для двухразового питания», – пояснил Ладейщиков.

Несколько депутатов заявили, что многодетным семьям и детям из неблагополучных семей лучше было бы получить набор продуктов, а не деньги. Начальник комитета то товарному рынку Елена Чернышева подчеркнула, что в этом случае операторы школьного питания смогли бы отбить часть затрат. Сейчас все они приостановили свою работу. «На сегодняшний день для предприятий, обслуживающих школы, приостановлена оплата аренды. Пока до 12 мая, потом будем смотреть по ситуации», – добавил Михаил Ладейщиков.

Добавим, что доставкой обедов в школы города занимались два муниципальных предприятия (обслуживают 47 учебных заведений), 11 частных организаций и два индивидуальных предприятия – на них приходится 115 школ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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