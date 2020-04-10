Родителям школьников льготных категорий перечислят деньги на питание

Деньги, не потраченные на бесплатные обеды в школах из-за введения дистанционного обучения, перечислят непосредственно родителям. Право на компенсацию имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из многодетных семей и в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Чтобы получить деньги, родителям нужно написать заявление в школу.

Постановление о компенсации за школьные обеды льготным категориям детей приняло правительство Свердловской области – в связи с введением режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности – из-за перехода всех школьников на дистанционное обучение.

Как сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, выплата будет осуществляться по заявлению родителей.

«Ее можно оформить и дистанционно, отправив заявление в образовательную организацию по электронной почте, обозначив расчетные счета, куда могут быть перечислены финансовые средства», – пояснил Юрий Биктуганов.

Сумма выплаты будет соответствовать стоимости питания ребенка в школе. Категория детей, которые питались дважды, получая завтрак и обед, например, дети-инвалиды, получат ту сумму, которая необходима для обеспечения питанием в данном объеме.

Напомним, в середине марта из-за коронавируса детей распустили по домам, затем у них начались каникулы, а с 6 апреля все школьники Свердловской области находятся на дистанционном обучении. Пока эта мера в регионе введена до 20 апреля, но не исключено, что школьная удаленка затянется. Также не исключено, что учебный год будет продлен, либо часть материала перенесут для изучения в следующем году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 10.04.20

В понедельник депутатов Госдумы отправят повторно сдавать анализ на коронавирус. / 10 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / В УрФО умер первый больной коронавирусной инфекцией COVID-19. Трагедия произошла на Ямале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»