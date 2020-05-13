Родителей удивили разные суммы компенсации за школьные обеды: кто-то получил 300 рублей, кто-то 1 500

Родители школьников, которые получали льготное питание, удивились разным суммам компенсаций, которые получили за апрель. Кто-то получил всего 300 рублей, кто-то – 500, а кто-то – 1,5 тысячи. «Новый День» разбирался, почему.

Родители школьников Екатеринбурга и области рассказывают, что многие получают разные суммы за обеды. «Мне за март пришло 513 рублей за двоих сыновей, они учатся в младших классах. Знакомой пришло около 500 рублей за одного сына, он – в средних классах. Март не полностью учились дистанционно, за апрель, наверное, будет больше компенсация. Но все равно интересно – почему она разная», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Евгения.

«Нам в школе сразу сказали, что сумма компенсации зависит от возраста ребенка. Есть какие-то нормативы. Еще зависит от категории льгот – дети с проблемами по здоровью получают компенсацию на питание больше, – рассказала жительница Арамили. – У нас в школе рассчитывают около 40 рублей в день – младшим классам, около 50 рублей – средним и старшим классам. Для тех, у кого ограничены возможности здоровья, – суммы в два раза больше. Еще зависит от того, когда были каникулы. У одних классов в марте, у других – в апреле. Поэтому суммы разные. Я на одного ребенка получила 450 рублей, на другого – больше тысячи».

На родительских форумах Екатеринбурга есть и те, кто получил по 300 рублей, и те, кто по 1 500 и даже больше. «Новый День» обратился за разъяснениями в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Там родителям посоветовали звонить на телефоны горячей линии, если размер компенсации кажется заниженным.

«Сумма денежной компенсации на обеспечение школьников из семей льготных категорий соответствует стоимости питания ребенка в школе – в каждом образовательном учреждении Свердловской области она разная, – пояснили в министерстве. – Категория детей, которые питались дважды, получая завтрак и обед, например, дети-инвалиды, получают ту сумму, которая необходима для обеспечения питанием в данном объеме. В случае если у родителей возникли вопросы по предоставлению или размеру выплаты, им необходимо обратиться к директору школы. Кроме того, все вопросы, касающиеся оформления и предоставления компенсации, можно задать по телефону горячей линии, работающей в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области (312-00-04, доб. 080 или 312-00-04, доб. 050)».

Напомним, в середине марта из-за коронавируса детей распустили по домам, затем у них начались каникулы, а с 6 апреля все школьники Свердловской области находятся на дистанционном обучении. 10 апреля было принято решение о выплате компенсаций за обеды тем школьникам, которые получали льготное питание. Право на компенсацию имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из многодетных семей и в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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