Учебный год в школах могут продлить, либо перенести часть материала на следующий год

Возможность продления учебного года в школах, либо переноса части учебного материала на следующий год рассматривает федеральное министертсво просвещения, – сообщил сегодня на брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Есть пока предложение министерства просвещения. Возможность продления учебного года, либо перенос части материала на следующий год . Но эти решения будут принимать министерство просвещения на федеральном уровне. Думаю, скоро мы эти документы увидим», – отметил Креков. Напомним, в середине марта из-за коронавируса детей распустили по домам, затем у них начались каникулы, а с 6 апреля все школьники Свердловской области находятся на дистанционном обучении. Пока эта мера в регионе введена до 20 апреля, но не исключено, что школьная удаленка затянется. Специально для дистанционного обучения школьникам из малоообеспеченных семей даже закупили 12 тысяч гаджетов, которые семьи получат во временное пользование.

Родители неоднократно высказывали опасения, что самостоятельно дети не смогут усвоить материал так хорошо, как сделали бы это в школе. Также родители переживают за оценки. Но, как пояснили «Новому Дню» в департаменте информполитики губернатора Свердловской области, сейчас главное – обеспечить качество образования, а не переживать за оценки. «На сегодняшний день главная задача – обеспечить качественное образование. Дистанционный режим обучения не влияет на критерии оценивания. Безусловно, сложившаяся ситуация нетипична, поэтому и педагоги, и представители министерства образования готовы помогать и содействовать учащимся и их родителям в случае возникновения вопросов и трудностей», – пояснили в департаменте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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