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Среда, 22 апреля 2020, 13:29 мск

Новости Екатеринбург

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Областные депутаты не будут собираться до конца майских праздников

Ближайшее пленарное заседание заксобрания перенесено на начало июня.

Как сообщили РИА «Новый День» в заксо, после вчерашнего заседания депутатов отпустили на самоизоляцию. В следующий раз пленарное заседание состоится 9 июня. Заседания профильных комитетов и комиссий, как ожидается, пройдут после майских праздников. Следующие заседания пока запланированы на 30 июня, 21 июля и 4 августа. До 30 апреля депутаты точно отправятся на самоизоляцию.

Госдума не будет собираться на пленарные заседания только до 12 мая. С 18 апреля по 1 мая парламентарии работают с избирателями. С 12 по 17 мая должны пройти пленарные заседания, встречи фракций, Совета Госдумы, комитетов и комиссий. С 18 по 24 мая запланирована работа в комитетах и с избирателями, а с 25 по 31 вновь состоятся пленарные заседания.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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