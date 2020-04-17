Спикер Госдумы отказался обсуждать вопрос об отъезде депутатов из Москвы

Госдума не будет собираться на пленарные заседания до 12 мая. Соответствующее постановление о внесении изменений в работу во время весенней сессии парламентарии приняли сегодня. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае заседания нижней палаты парламента будут проходить лишь в течение двух недель. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отказался обсуждать возможность отъезда депутатов из Москвы в свои регионы для работы с избирателями.

Проблемный вопрос обозначил депутат от «Единой России» Константин Затулин. «Мы проголосовали за график, по которому мы должны работать с избирателями, – обратил внимание парламентарий. – Но вы знаете, что в разных регионах по-разному решается вопрос о том, каким образом мы вообще можем вернуться в свои округа. Скажем, в Ростовской области депутаты Госдумы имеют право приехать и работать без карантина…»

Договорить Затулину не дал спикер Госдумы. «Это не вопрос пленарного заседания , – подчеркнул Володин. – В рамках комитета по контролю и регламенту обсуждайте эти вопросы, в рамках фракций обсуждайте. Давайте мы вопросы самоорганизации будем учиться обсуждать по-взрослому».

Согласно принятому сегодня постановлению, парламентарии будут работать с избирателями с 18 апреля по 1 мая. С 12 по 17 мая должны пройти пленарные заседания, встречи фракций, Совета Госдумы, комитетов и комиссий. С 18 по 24 мая запланирована работа в комитетах и с избирателями, а с 25 по 31 вновь состоятся пленарные заседания.

В июне заседания пройдут с 8 по 14 и с 22 по 28-е. Далее парламентарии соберутся на заседания с 6 по 12 июля и с 20-го по 26-е.

Как сообщал «Новый День», в Москве на 17 апреля зарегистрировано 18 105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в столице сконцентрировано более половины от общего числа. В РФ насчитывается 32 008 заболевших.

Москва, Татьяна Дорофеева

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