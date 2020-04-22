Куйвашев доложит Путину о ситуации в области

Сегодня свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву предстоит беседа с президентом Владимиром Путиным, предположительно – о ситуации в регионе, в первую очередь – с коронавирусом. О том, что президент в среду решил связаться с главой Среднего Урала, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «в режиме онлайн состоится беседа с губернатором Свердловской области Куйвашевым, с губернатором Воронежской области Гусевым», – цитирует Пескова ТАСС.

В департаменте информполитики Свердловской области эту информацию не комментируют. Как уже сообщал «Новый День», за последние дни в регионе официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом у пациентов и медиков в уже восьми больницах. Информацию об этом опубликовал на своей странице в Instagram сам губернатор Евгений Куйвашев. Началось все со вспышки коронавируса, которая была зарегистрирована в ЦГБ№ 1 Екатеринбурга. Там, по разным данным, заболели от 78 до 91 человек (данные регионального оперштараба и полпредства разнятся, – прим. ред.).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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