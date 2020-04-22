Куйвашев умолчал о ряде проблем и попросил у Путина денег

Сегодня на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Куйвашев рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, а также о том, как решаются проблемы в экономике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор (по крайней мере, в открытой части беседы), ни словом не упомянул о коронавирусной инфекции сразу в нескольких больницах Екатеринбурга. Коснулся он только очага заражения в ГКБ №1. «От медицинского работника инфицированы за пределами больницы свыше 80 человек. Сейчас этот очаг полностью локализован, принимаются дополнительные карантинные меры, предотвращающие расползание инфекции», – заявил Куйвашев.

Напомним, за последние дни в регионе официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом у пациентов и медиков уже в восьми больницах. Информацию об этом опубликовал на своей странице в Instagram сам губернатор Евгений Куйвашев.

Под конец доклада он обратился к президенту с двумя просьбами. Во-первых, он попросил денег на подготовку жилищно-коммунальной сферы к отопительному периоду, во-вторых – более 2 млрд рублей на дорожные работы, в частности, на реконструкцию ЕКАД. Владимир Путин ответил, что по теме помощи ЖКХ будет проведено специальное совещание, а вопрос с дорожным строительством переадресовал вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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