В Свердловской области одобрено 44% заявлений на кредитные каникулы

С 20 марта по 15 апреля в банки от жителей Свердловской области поступило 12 435 обращений об изменении условий кредитного договора. Большая часть заемщиков просили реструктурировать долги по собственным программам банка, по новому закону о кредитных каникулах подано всего 2 083 заявления. Об этом сегодня сообщает Уральское главное управление ЦБ РФ со ссылкой на данные своего опроса кредитных организаций.

Из 2 083 заявлений о кредитных каникулах решения приняты по 1 667, и только в 44% решение было положительным. Наибольший процент одобрения по закону о кредитных каникулах – по ипотечным договорам: 80% от рассмотренных заявлений. По потребительским кредитам удовлетворено 43% от рассмотренных заявлений, по кредитным картам – 47%, по автокредитам – только 5%. Чаще всего – в 68 % случаев – банки отказывали из-за превышения максимального размера кредита.

«Стоит отметить, что закон не ограничивает число кредитных договоров, по которым могут быть предоставлены льготные периоды (отсрочка до 6 месяцев). При этом пакет подтверждающих документов может быть одним и тем же во всех случаях. Если заемщику необоснованно отказывают в предоставлении кредитных каникул, он может обратиться в интернет-приемную Банка России или по телефону горячей линии: 8-800-300-3000. Мы выявляем проблемы с предоставлением реструктуризации в конкретных кредитных организациях, и в рамках поведенческого надзора Банк России принимает меры, направленные на защиту заемщиков и соблюдение их прав в соответствии с законом», – прокомментировал начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

Добавим, по данным «Нового Дня» Сбербанк за первые две недели принял более тысячи заявок на «коронавирусные» ипотечные каникулы. Это 0,2% от общего количества заемщиков банка в Свердловской области. И, судя по статистике регулятора, около половины от всех принятых в регионе заявок.

Напомним, что кредитные каникулы предоставляют только по ипотеке с суммой займа не больше 2 млн рублей, по автокредитам – не больше 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам для физлиц – не больше 250 тысяч рублей. По данным НБКИ, на ипотечные каникулы могут претендовать около половины заемщиков Свердловской области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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