НБКИ: на ипотечные каникулы могут претендовать около половины заемщиков Свердловской области

Национальное бюро кредитных историй проанализировало, сколько ипотечных заемщиков смогут воспользоваться программой каникул из-за коронавируса. По всей России под условия этой программы попадают около двух третей ипотечников. Свердловская область по их общему числу оказалась ближе к концу рейтинга, только 55,5 % взявших кредит на жилье могут претендовать на каникулы.

«Самые большие доли заемщиков, которые могут претендовать на кредитные каникулы, зафиксированы в регионах ДФО – Республике Бурятия (89,8%), Забайкальском крае (86,9%), Еврейской АО (85,9%), а также в Амурской (85,1%) и Магаданской (82,0%) областях. При этом наименьшие доли заемщиков, имеющих возможность получить льготный период, отмечены в малонаселенных Ямало-Ненецком АО (29,9%), Ненецком АО (35,9%) и Ханты-Мансийском АО (36,3%)», – сообщает пресс-служба НБКИ. Свердловская область расположилась в рейтинге на 14-м месте с конца.

Напомним, первоначально по этой мере ипотечникам обещали каникулы, если сумма, которую человек брал в банке, не превышает 1,5 млн рублей. Затем порог пересмотрели: москвичи могут претендовать на каникулы при ипотечном кредите до 4,5 млн рублей, жители Московской области, Санкт-Петербурга и ДФО до 3 млн, порог для всех остальных регионов – 2 млн рублей.

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Екатеринбург, Елена Иванова

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