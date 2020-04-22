«Ночь музеев – 2020» будет приурочена к историческому дню рождения города – в ноябре

«Ночь музеев» в Екатеринбурге в этом году в связи с пандемией коронавируса будет перенесена на более поздний срок.

Как сообщает официальная интернет-страница проекта, министерство культуры и массовых коммуникаций Франции, которое курирует европейскую акцию «Ночь музеев», объявило о переносе весеннего проекта на 14 ноября 2020 года. «Ночь музеев» в Екатеринбурге как часть масштабного международного движения поддерживает эту инициативу и объявляет, что офлайн-мероприятия в рамках проекта в этом году также пройдут в ноябре – проект в традиционном формате будет приурочен к историческому дню рождения Екатеринбурга, 18 ноября.

Тем не менее, 16 мая «Ночь музеев» в Екатеринбурге состоится онлайн. Таким образом, участники общегородского мероприятия решили не оставлять без внимания Международный день музеев 18 мая и, по традиции, отмечают его в ближайшую к этой дате субботу. Кроме того, проведение «Ночи музеев» в мае имеет дополнительную важность, потому что главной темой проекта в этом году является 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и этому важнейшему историческому событию участники также посвятят свои программы.

Главным агрегатором событий «Ночи музеев в Екатеринбурге» – своеобразным виртуальным Информационным центром – станет официальный сайт ночьмузеев.екатеринбург.рф. Именно там будет собрана полная информация о площадках-участниках и предлагаемых ими программах. Кроме того, Оргкомитет популярного проекта предложит посетителям сайта и подписчикам в социальных сетях собственные активности для детей и взрослых. В их числе будет адаптированный к онлайн-формату День инклюзии – программа, которая подойдет как людям с инвалидностью, так и всем прочим.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

Суд признал невиновным экс-координатора штаба Навального. / Куда отправлять документы и что ждать «творческим» абитуриентам: вузы рассказали, как будут принимать онлайн. / В Свердловской области одобрено 44% заявлений на кредитные каникулы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»