Бот-игра с нотами, поход по домам горожан и много онлайн-экскурсий – что будет на «Ночи музеев» онлайн

«Ночь музеев» завтра, 16 мая, впервые пройдет в онлайн-формате. Музеи, театры, арт-пространства Екатеринбурга подготовили более 200 программ на любой вкус. Основное действие будет проходить в соцсетях культурных учреждений, поэтому чтобы увидеть максимум, нужно заранее составить для себя «маршрут». Сделать это, кстати, можно на официальном сайте акции, добавив программы в свой собственный чек-лист. А мы подготовили для вас небольшой обзор самых интересных, на наш взгляд, площадок.

Музей истории Екатеринбурга в «Ночь музеев» предлагает пойти по домам горожан. Напомним, ранее МИЕ предложил екатеринбуржцам записать видеоролики с экскурсией по квартире, рассказом о занятиях в самоизоляции, о частных коллекциях и разных памятных вещах. Лучшие видео из домов жителей Екатеринбурга покажут с 22 до 23 часов.

Кроме того, МИЕ представит проект «Во главе горного города». Это интерактивная экскурсия по усадьбам, в которых жили градоначальники, возглавлявшие Екатеринбург в ХIХ веке. Сегодня эти объекты культурного наследия требуют сохранения и наполнения новой жизнью. И, наконец, пройдет онлайн-лекция-экскурсия по дому генерала Качки – главному зданию музея.

Государственный центр современного искусства – ГЦСИ – ждет всех в своих соцсетях, там будет программа «Дигитальная чувственность». В 12 часов в инстаграме центра пройдет виртуальная выставка «Люблю тебя, интернет»: работы покажут, какие чувства и эмоции люди проживают в режиме самоизоляции. В 14 часов в телеграме пройдет бот-игра: каждому подключившемуся бот выдаст графическую нотную запись, которая представляет собой абстрактное изображение и, в отличие от традиционной нотной записи, не требует специального музыкального образования и знания нот. Предлагается «сыграть» изображение с помощью голоса, музыкальных инструментов или любых подручных средств, издающих звук. Отправленные аудиосообщения добавляются в архив, который также можно послушать с помощью бота. Те, кто загрузили запись в бот, могут послушать, как озвучили то же изображение другие пользователи. В 17 часов пройдет экскурсия-стрим по зданию ГЦСИ.

В 19 часов группа ШШШ покажет боди-хоррор-перформанс. ШШШ в прямом эфире поэкспериментирует над (пере)сборкой коллективного цифрового тела.

«Сшивая выбранные органы и части между собой, опираясь на личные мифологии и опыты Франкенштейна, используя визуальные и аудиоматериалы, художницы создадут «нового монстра», – рассказали организаторы.

Перформанс будут транслировать на YouTube- и Facebook-аккаунтах ГЦСИ.

Камерный театр приглашает на онлайн-спектакль «Жди меня, и я вернусь…». Начало войны, блокада Ленинграда, Сталинград, битва под Москвой, взятие Берлина – на все эти события мы смотрим глазами поэта через стихи, песни, письма и дневники участников войны. В них есть все: страдания и боль, любовь и утешение, бесстрашие перед смертью и радость Победы. Эти стихи и есть сама жизнь. Трансляция пройдет в социальных сетях театра. А после спектакля Алексей Бушуй проведет экскурсию по закулисью Камерного театра.

Ельцин-центр ждет гостей в соцсетях с 17:30 до полуночи. Покажут записи посетителей из зала Свободы «Что говорят люди», клуб «Мои 90-е» расскажет о домашних вещах и интерьерах свердловчан в 1990-х. В 20 часов начнутся разговоры об искусстве из дома: экскурсии от художников и сотрудников арт-галереи о домашних коллекциях современного искусства. В 21:00 – онлайн-концерт ансамбля «Интертекст», а затем – диджей-сет.

Музей радио им. Попова посвятит «Ночь музеев» профильной теме – радиовещанию. Пройдет видеоэкскурсия про радио во времена Великой Отечественной войны, сотрудники музея расскажут о Юрии Левитане в Свердловске. Также будет экскурсия по музею.

Информационный центр «Ночи музеев», который обычно работал на Плотинке, покажет выставку работ простых екатеринбуржцев, созданных в рамках марафона #рисуймузей. А также в аккаунтах инфоцентра можно будет увидеть фильм о том, как проходили «Ночи музеев» в прошлые годы – когда тысячи людей гуляли по центру и ходили с выставки на выставку, с концерта на концерт.

Добавим, что «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге не только в формате онлайн. Ранее организаторы сообщали, что полноценная акция состоится в ноябре 2020 года, в День рождения города.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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