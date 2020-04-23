Куйвашев поручил в праздники раз в 3 дня дезинфицировать все подъезды в городах с Covid-19

Губернатор Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам составить на майские праздники план-график дезинфекции всего жилищного фонда в городах, где были подтверждены случаи заражения Covid-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства. «Необходимо подготовить план-график дезинфекции всего жилищного фонда, главным образом – Екатеринбургской агломерации и тех территорий, где у нас зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Раз в три дня – полная дезинфекция на время майских праздников. Необходимо подготовить перечень оборудования, дезсредств, состав бригад. Это почти целая почти войсковая операция. Мы должны ее подготовить вместе с муниципалитетами и до майских праздников все утвердить. Прошу к этому отнестись очень серьезно», – сказал губернатор.

Также глава региона поручил с повышенным вниманием отнестись к дезинфекции общественного транспорта и тех предприятий, которые продолжают в это время работу.

Напомним, еще 18 марта губернатор распорядился, чтобы подъезды жилых домов мыли и дезинфицировали каждый день. Тогда в пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что управление ЖКХ города все указания передали во все управляющие компании. Тем не менее, в некоторых домах уборка проходит гораздо реже.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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