Отопление в Екатеринбурге начнут отключать 7 мая. Об этом «Новому Дню» рассказали энергетики. Дата пока ориентировочная, однако если будет достаточно тепло, то батареи могут остыть и раньше.

Накануне замминистра энергетики и ЖКХ области Игорь Чикризов сообщил, что сезон в регионе будут завершать после майских праздников. Во вторник в эфире «41 канала» глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что постановление уже готово к подписанию, и как только средняя температура в течение пяти дней будет больше +8 градусов, документ о завершении отопительного сезона будет издан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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