Отопление в Екатеринбурге могут отключить до Дня Победы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, постановление мэра Александра Высокинского о завершении зимнего отопительного сезона уже готово, но еще не подписано. Документ может быть завизирован уже сегодня.

В пресс-службе ратуши напомнили, что сегодня только третий день, когда среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов, тогда как ОЗС может быть завершен, когда такая температура держится в течение пяти дней – на шестой отопление отключают. Вместе с тем в некоторых муниципальных образованиях власти принимают решение о завершении сезона раньше, но специалисты в сфере ЖКХ говорят, что это нежелательно – дома должны просохнуть, чтобы не заплесневели.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

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