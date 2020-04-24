Рекорд России на самое массовое исполнение песен о войне перенесли в онлайн

Екатеринбург установит рекорд России по самому массовому исполнению песен ко Дню Победы. Предполагалось, что музыканты сыграют на стадионе «Екатеринбург Арена», но коронавирус внес коррективы. Музыканты будут выступать онлайн, принять участие могут все, кто играет на любом народном музыкальном инструменте.

Концепцию мероприятия разработает концертная фирма «Сабона» (им же принадлежит идея проекта), накануне центр культуры «Урал» определил ее единственным поставщиком по соответствующей закупке стоимостью чуть более миллиона рублей. Согласно техзаданию, исполнитель должен обеспечить неограниченное массовое привлечение участников, но гарантированно сделать так, чтобы участвовало не менее 1 500 человек, включая как минимум 40 медийных персон (звезд эстрады, блогеров, актеров). Компания также отсмотрит и смонтируют видео, которые пришлют участники, сделает несколько интервью с потенциальным участниками.

Заявиться на онлайн-марафон могут все. Участники должны записать на мобильное устройство ролик с вокальным исполнением песни «День Победы» или сыграть на видео эту песню на любом народном инструменте. Подать заявку на участие можно на сайте музыкапобеды.рф с 1 мая и до 20:55 (мск) 9 мая. Старт рекорду дадут 8 мая на программе «Поле чудес», с этого момента запустится канал на YouTube, где будут показывать видео участников. Итоги подведут вечером 9 мая, все участники получат сертификаты. А Екатеринбург должен попасть в книгу рекордов России.

Добавим, в Екатеринбург впервые планировалось провести акцию по массовому исполнению песен, ожидалось участие более 5 тысяч музыкантов, акция стала бы завершением шествия «Бессмертного полка», участники которого могли присоединиться к музыкантам. Из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы пришлось перенести на более поздний срок или проводить онлайн.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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