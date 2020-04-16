Путин отменил торжества в честь Дня Победы

В связи с угрозой коронавируса в России будут отменены все массовые мероприятия, посвященные 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. По его словам, празднование пройдет позже в этом году.

Ранее стало известно, что ветеранские организации попросили главу государства перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за ситуации с коронавирусом. «Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», – подчеркивалось в обращении.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас «обсуждаются самые разные варианты». Пока, по его словам, никаких решений относительно альтернативных сценариев проведения парада не принималось.

В Минобороны в свою очередь заявляли, что никаких планов по переносу празднования 75-летней годовщины Победы в ВОВ нет. Репетиции парада проводятся по утвержденному графику.

Москва, Светлана Антонова

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