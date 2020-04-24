На четвертой неделе самизоляции в Екатеринбург вернулись пробки (ФОТО)

Уровень самоизоляции в Екатеринбурге опустился до двух баллов, по оценке «Яндекса», на улице очень много людей. И вместе с этим в город начали возвращаться пробки.

Автомобилисты встали на улице Куйбышева, пробка растянулась от Вайнера до Шейнкмана. Как сообщают водители, пробку спровоцировал ремонт дороги.

Отметим, в первую неделю самоизоляции все улицы Екатеринбурга, включая центр, на карте «Яндекс.Пробок» были зеленые, то есть никаких затруднений не было. Теперь же большинство улиц желтые, то есть пробок как таковых нет. Сервис сообщает о заторах на перекрестке Серафимы Дерябиной и Шаумяна, Фурманова от 8 Марта до Чапаева, на мосту у «Калины», улице Восточной, в районе ж/д вокзала.

Сегодня стало известно о новых 33 подтвержденных случаях коронавируса в Свердловской области, заболели жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхнего Дуброво, Красноуфимска, Полевского и Березовского. Всего в регионе зарегистрировано 304 случая Covid-19.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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