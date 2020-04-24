Плюс 33: число зараженных Covid-19 на Среднем Урале превысило 300 человек

В Свердловской области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, наличие вируса подтверждено сотрудниками лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у 33 человек – жителей Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхнего Дуброво, Красноуфимска, Полевского и Березовского.

Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 304 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Врачи оценивают состояние 18 госпитализированных как тяжелое, 55 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано из медучреждений еще 11 пациентов. Таким образом, уральские врачи вылечили 82 человека.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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