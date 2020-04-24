Предполагаемый сообщник экс-замглавы СУ СКР выходит из-под домашнего ареста

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня отказал следствию в продлении домашнего ареста для адвоката Владислава Вострецова, одного из фигурантов уголовного дела экс-эамглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, Вострецов освобожден от домашнего ареста, но ему запрещено: общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу, за исключением следователя, защитников и контролирующего органа; получать и отправлять корреспонденцию, в том числе письма, телеграммы, посылки, электронные послания, вести переговоры с использованием любых средств связи и Интернета по обстоятельствам данного уголовного дела.

Напомним, в конце ноября 2019 года было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в отношении замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко. Посредником, по версии следствия, выступил адвокат Владислав Вострецов, непосредственным взяткодателем – предприниматель Виталий Трухин. Бусылко и Вострецова отправили под домашний арест до конца января, потом – до конца апреля. Вчера Свердловский облсуд освободил Бусылко с условием запрета на совершение определенных действий, в частности, общения с другими фигурантами дела. Сегодня в отношении Вострецова было вынесено точно такое же решение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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