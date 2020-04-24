Власти заморозили конфликт в общественной палате Екатеринбурга – вопрос о реформе временно снят

В администрации Екатеринбурга сегодня состоялась встреча главы города Александра Высокинского с членами общественной палаты, которые были недовольны управленческой реформой органа и действиями председателя ОП Александра Косинцева. Разногласия общественников на этой неделе вылились в публичный скандал, и мэр потребовал проведения внеочередного заседания палаты. Но в итоге его не будет – городским общественникам рекомендовали не поднимать конфликтные темы, а сосредоточиться на помощи горожанам в борьбе с коронавирусом.

Напомним, причиной конфликта стали инициированные вице-спикером думы Виктором Тестовым поправки в положение «Об общественной палате». Проект предусматривает новый принцип формирования органа (выборы общественников назначает дума, а не глава города), утверждает санкции для прогульщиков и передает организационные функции палаты в аппарат думы. Общественники заявили, что председатель ОП Александр Косинцев не согласовал с ними эти изменения. Администрация города указала на юридические нестыковки в документе. Тем не менее, профильная комиссия 22 апреля одобрила поправки и вынесла вопрос на думу. Сегодня на встрече с мэром общественники продолжили критику руководителя палаты. Александр Высокинский предложил создать рабочую группу, чтобы найти выход из ситуации. Но по этому пункту участники так и не договорились.

«Ключевым было выступление первого замруководителя администрации губернатора Вадима Дубичева. Он от имени главы региона озвучил несколько тезисов. Во-первых, предлагаемые поправки не соответствуют законодательству Свердловской области и РФ. Не в том смысле, что они противоречат закону, но они серьезно отличаются от существующей практики регламентирования (имеется в виду передача части полномочий не депутатам, а лично спикеру думы Игорю Володину – прим .ред.). Во-вторых, и самое главное, губернатор попросил на время пандемии прекратить активное эмоциональное обсуждение поправок и отложить споры до окончания режима самоизоляции», – рассказал «Новому Дню» один из участников встречи, политолог Александр Белоусов.

В беседе с агентством Александр Косинцев подтвердил, что очных заседаний общественной палаты в ближайшее время не будет. Также вопрос об изменениях в регламенте ОП отсутствует в повестке заседания гордумы Екатеринбурга, которое пройдет 28 апреля. «Общественная палата будет обмениваться предложениями в дистанционном режиме. Я направил решение комиссии по МСУ всем членам палаты, они могут направлять мне свои предложения, замечания, соображения. Не все лично читали текст проекта и руководствовались некими слухами или информацией, почерпнутой из СМИ. А сейчас у них на руках объективный документ», – прокомментировал Александр Косинцев.

По данным «Нового Дня», раскол в городской общественной палате сохраняется. Несколько членов непублично заявили, что готовы сложить полномочия, так как недовольны организацией работы палаты. «С другой стороны, этот конфликт стал хорошей встряской для общественников. Хотелось бы, что мы с таким же энтузиазмом решали другие вопросы, связанные с городом», – отметил один из членов ОП, попросивший не называть его имя.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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