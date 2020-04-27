Туроператорам выделят 3,5 миллиарда рублей за вывоз туристов из других стран

Ростуризм подсчитал, что с середины марта туроператоры вывезли из 43 стран мира 160 тысяч российских туристов. Правительство России приняло постановление, по которому туркомпаниям выделят субсидии на расходы, связанные с вывозными рейсами, – всего 3,5 миллиарда рублей.

Туроператоры начали вывозить туристов из эпидемиологически неблагополучных стран еще в середине марта. Сначала из Китая, затем – из Италии, Испании и других стран Европы. Позднее за туристами отправляли пустые самолеты в Таиланд, Вьетнам, Индию и многие другие страны.

Накануне правительство России утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с потерями на невозвратных тарифах по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта, а также на возвратных рейсах из-за границы. Соответствующее постановление, внесенное Минэкономразвития, подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте. Из резервного фонда правительства России Ростуризму на эти цели выделено 3,5 млрд рублей.

«В соответствии с правилами, на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость перелета, – говорится в пояснении на сайте Ростуризма. – Также туроператоры могут компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. Напомним, с 17 марта российские туроператоры вернули в страну порядка 160 тысяч организованных туристов из 43 стран мира».

Эксперты оценивают среднюю стоимость рейса по дальнемагистральным направлениям в сумму от 12 миллионов рублей, – пишет сегодня «Вестник Ассоциации туроператоров России». Стоимость рейсов по ближним направлениям в среднем может составлять около 5 миллионов рублей. Если взять среднюю стоимость вывозного рейса – 8 миллионов рублей, а среднюю его загрузку – 300 человек, то на 533 вывозных рейса туроператоры потратили почти 4,3 миллиарда рублей.

Туристы на деньги, выделенные на субсидии, претендовать не смогут. Но, по мнению экспертов, 3,5 миллиарда помогут удержаться туроператорам на плаву и впоследствии исполнить свои обязательства.

«Мера направлена на поддержку туроператоров для выполнения их обязательств перед клиентами, и должна работать на обеспечение устойчивости всего туристского рынка вместе с другими инструментами поддержки, которые уже ввело Правительство России», – считают в Ростуризме.

Необходимые документы и форма заявки на получение субсидии будут в ближайшее время опубликованы на сайте Федерального агентства по туризму.

Добавим, что сейчас вывоз россиян из-за рубежа продолжается. Но речь идет не об организованных группах – а о самостоятельных путешественниках либо россиянах, которые долгое время проживали в иных странах и решили вернуться на родину. Сейчас вывозом занимаются российские власти и авиакомпании, без помощи туроператоров.

Москва, Ольга Тарасова

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