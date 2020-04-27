Программы ЭКО по ОМС могут возобновить с мая

Программы экстракорпорального оплодотворения, которые проводятся за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, в настоящий момент приостановлены в Свердловской области. Это связано с решением минздрава региона о том, что медучреждения не могут проводить плановый прием неэкстренных пациентов – все плановые операции временно отменены. Это же касается и процедур ЭКО.

Однако, по информации «Нового Дня», с мая некоторые «бесплатные» программы могут быть возобновлены. Но это касается не всех, кто получил квоты и ждет своей очередь. Речь идет только о тех случаях, когда ожидание невозможно – например, если у женщины низкий овариальный резерв. Впрочем, пока официального решения на этот счет нет, сообщили «Новому Дню» источники в минздраве.

О том, как получить квоту на ЭКО, можно прочитать в спецпроекте агентства «В очередь за ребенком».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

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