В Свердловской области не стали увеличивать объем квот на ЭКО

В Свердловской области в 2020 году не стали увеличивать число квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения и криопереноса за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ТФОМС Свердловской области, на последнем заседании комиссии, в которую входят представители и фонда, и минздрава, и медицинских и страховых организаций, объем «бесплатных» направлений оставили на том же уровне.

«Норматив на ЭКО для Свердловской области составлял 2 123 случая в 2019 году и 2 173 случая на 2020 год. Учитывая объективную потребность в репродуктивных технологиях, органы управления здравоохранением и ТФОМС увеличили норматив до 2 500 случаев в год – и в 2019 году плановые объемы были выполнены почти полностью (2 486 случаев). В январе-августе этого года фактическое количество случаев ЭКО по ОМС составило 1 717 случаев», – сообщили в пресс-службе фонда.

Всего же, по данным агентства, на 2020 год было выделено 3 694 квоты на вспомогательные репродуктивные технологии. Помимо 2 500 квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения было также выделено 1 194 квоты на криоперенос. За восемь месяцев 2020 года пациенты из Свердловской области получили 3 302 направления, квоты на ЭКО – все 2 500 – были вычерпаны на этот год полностью, а на криоперенос было выдано 802 направления. За восемь месяцев 2020-го было выполнено 1 717 программ экстракорпорального оплодотворения и 753 криопереноса.

Напомним, во время карантина программы ВРТ были временно приостановлены, их возобновили только летом. О том, как получить квоту на ЭКО, можно прочитать в спецпроекте агентства «В очередь за ребенком».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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