Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила сделать ЭКО стерилизованным женщинам из Уктусского пансионата. Об этом сообщает департамент информполитики региона. «История произошла в 2008 году. Девочка, которая все это рассказывала, сейчас сожалеет и готова вернуться в интернат. И мы работаем над тем, чтобы со всех сторон это уладить, помочь там, где можно. Но сейчас даже при всех сложностях формирования бюджета в регионе остаются квоты на проведение ЭКО, а это единственная для девочек возможность забеременеть. Если потребуется и будет возможным, несколько таких операций можно будет провести. С девочками я встречусь отдельно, когда весь шум пройдет», – пообещала омбудсмен.

Действительно, процедура экстракорпорального оплодотворения возможна в ситуации, когда женщину стерилизовали, проведя ей перевязку труб. Однако доступных квот на этот год в Свердловской области, по данным «Нового Дня», нет – в регионе не стали увеличивать число доступных мест на процедуру ЭКО и криопереноса за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Всего, по данным агентства, на 2020 год было выделено 3 694 квоты на вспомогательные репродуктивные технологии, 2 500 – на процедуру экстракорпорального оплодотворения и 1 194 – на криоперенос. За восемь месяцев 2020 года пациенты из Свердловской области получили 3 302 направления, квоты на ЭКО – все 2 500 – были исчерпаны на этот год полностью, а на криоперенос было выдано 802 направления. Все, кто получают квоты на ЭКО в Свердловской области, включены под индивидуальными номерами в реестр ожидания – по большому счету, это очередь на выполнение процедуры. Даже при увеличении квот те, кто получили их, заносятся в конец реестра.

Несколько женщин, ранее проживавших в Уктусском пансионате в Екатеринбурге, на прошлой и на этой неделе сообщили, что их принудительно стерилизовали – они обратились в СМИ, рассказав, что их заставили подписать согласие на операцию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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