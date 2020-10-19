Директор Уктусского пансионата: «С 2006 года 15 пациенток прошли процедуру стерилизации. Но это делалось добровольно и только в больнице»

Представитель свердловского министерства соцполитки Илья Илларионов и директор Уктусского пансионата Ирина Верхоланцева сегодня дали брифинг после заявления бывшей постоялицы о принудительной стерилизации. Чиновники подчеркнули, что в социальном учреждении оказывают только доврачебную помощь, а медицинские операции проводятся в горбольнице № 20, к которой приписаны все проживающие в доме-интернате. Сейчас в ЦГБ направлен запрос для проверки медицинских документов постояльцев пансионата.

«Мы заинтересованы в полном, честном и объективном расследовании произошедшего. Если вы располагаете какими-либо фактами, которые могут помочь в проверке, – пожалуйста, сообщите нам. К проверке уже подключились уполномоченный по правам человека, областной минздрав, правоохранительные органы. Уктусский пансионат обеспечивает только социальные услуги. Никаких хирургов и гинекологов тут нет. Медицинскую помощь постояльцы получают в поликлиниках и больницах, как и обычные граждане по ОМС. Пансионат – это открытое учреждение, здесь находятся добровольно», – прокомментировал Илья Илларионов.

Он сообщил, что Людмила Гусева, которая рассказывала в видеозаписи о принудительной процедуре, действительно проживает в пансионате более десяти лет. «Она характеризуется положительно. Это добрый и спокойный человек. В ее личном деле содержится выписка из гинекологического отделения поликлиники больницы № 20 о том, что в 2008 году ей проведена хирургическая операция по медицинским показаниям. Сейчас проверка инициирована, и коллеги из здравоохранения, кто допущен к врачебной тайне, будут смотреть эти документы», – сообщил чиновник.

Директор пансионата Ирина Верхоланцева добавила, что сейчас Людмилы нет в социальном учреждении – две недели назад она ушла в так называемый отпуск, и, насколько известно, направилась к друзьям. Родных у девушки нет.

«Людмила Гусева – это очень хорошая девочка, улыбчивая, добродушная. Она занимается ручным трудом, вышивает бисером иконы. Когда она уходила, у нее было хорошее настроение. Никаких жалоб я от нее не слышала. Она способная и самостоятельная девочка. Работает уборщицей. Нам бы тоже хотелось узнать, почему она решила выложить это обращение. Но на телефонные звонки она сейчас не отвечает. Последний контакт с ней был 14 октября».

Ирина Верхоланцева заявила, что все постояльцы пансионата дают добровольное информированное согласие на проведение медицинских манипуляций. По ее словам, ни о каком принуждении речи быть не может. Отвечая на вопросы журналистов, директор пансионата рассказала, что с 2006 года стерилизацию прошли 15 женщин, проживавших в социальном учреждении. Четверо из них были недееспособными. Но учитывая, что за этот период в пансионате были тысячи постояльцев, такая статистика считается приемлемой.

Верхоланцева отметила, что в пансионате действительно не могут содержаться дети (в постояльцы принимают только лиц старше 18 лет), но при этом добавила, что никто не мешает проживающим в пансионате женщинам обзавестись семьей. Они могут выйти замуж и покинуть социальное учреждение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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