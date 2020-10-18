В Уктусском пансионате, где пациентки пожаловались на принудительную стерилизацию, начата проверка

Несколько пациенток Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов, расположенном в Екатеринбурге, рассказали, что их насильно стерилизовали. По словам женщин, руководство учреждения заставляло пройти их эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Рассказ одной из пострадавших был записан на видео. Женщина, представившаяся как Людмила Гусева, описывала произошедшее так: «Ко мне подошла врач в пять часов вечера, и сказала: «Люся, будет операция». Они говорят, если не сделаете операцию, то поедете в ПНИ (психо-неврологический интернат). А там обкалывают, там очень плохо. Мне не хотелось, чтобы я в плохих условиях жила. Вот так нас всех попортили и сделали стерилизацию. Вот сейчас мы родить не можем».

По информации Baza, о принудительной стерилизации заявили несколько женщин, имеющих инвалидность. Они попали в пансионат из детского дома, так как ждали очереди на жилье. По их рассказам, женщин увозили в больницу под предлогом вакцинации и там заставляли делать операцию. Таким образом, пострадало более 10 пациенток пансионата. Одна из женщин, прошедших стерилизацию, позднее умерла. Ее родные говорят, что погибшая жаловалась на сильные боли во время менструации.

В министерстве социальной политики Свердловской области заявили, что в связи с публикацией телеграм-канала информации о нарушении прав женщин в Уктусском пансионате начата проверка.

«До настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан по данному факту не поступало. Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м годом. Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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