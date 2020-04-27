В Екатеринбурге из-за коронавируса могут отложить запуск фонтанов

Фонтаны в Екатеринбурге в этом году планировали запустить 15 мая. Пока это решение не отменяли, но в мэрии подчеркивают: если режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса еще будет действовать, включение отложат.

«Пока планируется запускать фонтаны 15 мая. Тем не менее, если ситуация будет меняться, то и и решение о запуске фонтанов могут пересмотреть. Все зависит от решения субъекта федерации (по продлению режима повышенной готовности – прим.ред.) и от Роспотребнадзора», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации. Напомним, обычно фонтаны в Екатеринбурге начинают запускать в начале – середине мая, в зависимости от погоды. Например, в прошлом году фонтаны заработали в День Победы, 9 мая.

Ранее сегодня о решении не запускать фонтаны сообщили в мэрии Москвы. Обычно в столице 600 фонтанов начинают работать в конце апреля. Но в этом году дата пуска будет зависеть от общей ситуации с заболеваемостью Covid-19 и принимаемых в соответствии с этим ограничительных мер.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

Рынок недвижимости замер на неопределенный срок: число сделок сократилось до минимума. / Депутаты заксо опубликуют декларации о доходах к 1 августа. / История про чудесно спасенного беспризорника оказалась под сомнением. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»