Куйвашев попросит Москву пересмотреть решение о перепрофилировании НИИ ОММ под больных с Covid-19

В Свердловской области ищут варианты, чтобы перепрофилировать под прием больных коронавирусом не НИИ ОММ, а другое медицинское учреждение, имеющее не такую уникальную специфику – прием беременных женщин с высокими перинатальными рисками.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, об этом губернатор Евгений Куйвашев написал в своем обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом же губернатор рассказал на своей странице в соцсети. «Мы подбираем варианты, какие еще медучреждения Свердловской области можно перепрофилировать под инфекционные больницы, чтобы сохранить работу НИИ ОММ в обычном режиме. Один из вариантов – Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии. Я подготовил обращение по этому поводу на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина. Надеюсь, нам удастся найти компромисс», – написал он.

Напомним, в документе за подписью премьера Михаила Мишустина сказано, что с 1 мая 2020 года в институте должно быть развернуто 300 коек для коронавирусных пациентов. Это крайне встревожило коллектив НИИ ОММ. «Некоторых здоровых беременных, которые сейчас находятся в НИИ ОММ, могут не успеть перевести», – отмечают врачи из института. Сейчас в институте находятся 182 женщины из разных регионов России, из них 108 беременных с различными факторами высокого перинатального риска (46 в сроке недоношенной беременности, 80 с сахарным диабетом, 12 с многоплодной беременностью). «Больше половины беременных женщин требуют родоразрешения в ближайшее время. В неонатальных отделениях находятся 95 детей, из них в реанимации новорожденных – 16. В такой ситуации выписка и перегоспитализация пациентов в ближайшее время невозможна», – говорят в НИИ ОММ.

Медики написали петицию, в которой подробно объясняют, что даже с технической точки зрения перепрофилирование института под инфекционную клинику невозможно. Его здание расположено в центре Екатеринбурга на ограниченной территории без санитарно-защитных зон с одним въездом. Нет никакой возможности организовать площадку для санитарной обработки транспорта и разделить потоки транспорта. «Планировка здания не предусматривает приточно-вытяжной вентиляции с отрицательным давлением, что необходимо в случае с инфекционными отделениями. И главное – невозможно провести быструю реконструкцию помещений НИИ ОММ для того, чтобы организовать изолированные отделения, разграничить потоки людей», – говорится в обращении, которое подписали уже несколько тысяч человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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