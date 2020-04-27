Врачи НИИ ОММ подыскивают для пациенток другие роддома и умоляют правительство РФ отказаться от перепрофилирования

Врачи Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге, который по распоряжению правительства РФ хотят перепрофилировать для лечения людей с диагнозом с Covid-19, подыскивают для своих пациенток другие медучреждения для родов. Об этом «Новому Дню» рассказали сами медики. Речь идет, в первую очередь, о тех, кто наблюдается по беременности в НИИ ОММ и чья предполагаемая дата родов выпадает на май, ведь в документе за подписью премьера Михаила Мишустина сказано, что с 1 мая 2020 года в институте должно быть развернуто 300 коек для коронавирусных пациентов. «Некоторых здоровых беременных, которые сейчас находятся в НИИ ОММ, могут не успеть перевести», – отмечают врачи из института.

Сейчас в институте находятся 182 женщины из разных регионов России, из них 108 беременных с различными факторами высокого перинатального риска (46 в сроке недоношенной беременности, 80 с сахарным диабетом, 12 с многоплодной беременностью). «Больше половины беременных женщин требуют родоразрешения в ближайшее время. В неонатальных отделениях находятся 95 детей, из них в реанимации новорожденных – 16. В такой ситуации выписка и перегоспитализация пациентов в ближайшее время невозможна», – говорят в НИИ ОММ.

По данным источников агентства в минздраве Свердловской области, решение о перепрофилировании еще не окончательное – и сейчас местные медики прилагают все усилия, чтобы оставить НИИ ОММ для беременных. В этом медучреждении принимают и осложненные роды, в том числе у женщин с экстрагенитальными патологиями, со сверхранними преждевременными родами, и так далее. Поэтому не каждый роддом может принять пациенток НИИ ОММ.

Медики написали петицию, в которой подробно объясняют, что даже с технической точки зрения перепрофилирование института невозможно для оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. «Институт расположен в центре Екатеринбурга на ограниченной территории без санитарно-защитных зон с одним въездом. Нет никакой возможности организовать площадку для санитарной обработки транспорта и разделить потоки транспорта. Планировка здания не предусматривает приточно-вытяжной вентиляции с отрицательным давлением, что необходимо в случае с инфекционными отделениями. И главное – невозможно провести быструю реконструкцию помещений НИИ ОММ для того, чтобы организовать изолированные отделения, разграничить потоки людей. В медучреждении нет достаточного количества техники, например, аппаратов ИВЛ для взрослых, для оказания помощи тяжелым больным с коронавирусом. Нет рабочего аппарата КТ, отсутствует бронхоскоп, недостаточное количество пульсоксиметров, банок Боброва, аспираторов.

Сотрудники института не обеспечены средствами индивидуальной защиты в должном количестве. Заявки в свердловский минздрав о выделении средств индивидуальной защиты из гуманитарной помощи пока остались без ответа. Количество сотрудников в целом недостаточно для организации инфекционного отделения. Мы умоляем правительство РФ отказаться от перепрофилирования института! Услышьте нас», – сказано в петиции, которую подписали уже почти пять тысяч человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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