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Понедельник, 27 апреля 2020, 10:57 мск

Новости Екатеринбург

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В НИИ ОММ удивились решению правительства о перепрофилировании коек

В Екатеринбурге Научный институт охраны материнства и младенчества должны с 1 мая перепрофилировать под лечение больных с диагнозом Covid-19. Соответствующее распоряжение дало правительство РФ – документ от 24 апреля за подписью премьера Михаила Мишустин был опубликован два дня назад. Однако в нем указано, что это «предварительный перечень организаций… которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции Covid-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарных условиях по особому указанию».

Между тем, как к концу недели переделать коечный фонд НИИ ОММ, куда госпитализируют беременных и рожениц, неясно. «Механизм реализации этого решения прорабатывается федеральным правительством. В настоящее время ОММ работает штатно как перинатальный центр», – сказали «Новому Дню» в оперштабе региона.

Там не знают, ни каких именно пациентов с коронавирусом должны принимать в НИИ ОММ по версии кабмина, ни как именно должны переделать палаты, в которых обычно размещают по шесть человек, под инфекционные боксы.

Надо отметить, что сейчас в Екатеринбурге беременных женщин, у которых есть симптомы ОРВИ, но они не были за рубежом, не контактировали с зараженными или с теми, у кого подозревают коронавирус, госпитализируют в роддом ГКБ № 14. Тех, у кого диагноз подтвержден, кладут в инфекционное отделение ГКБ № 40.

В самом НИИ ОММ, которое пока работает в штатном режиме, удивились решению федеральных властей. Как объяснил «Новому Дню» собеседник в институте, если «выключить» это медучреждение и перепрофилировать палаты под коронавирусных пациентов, это создаст перегруженность остальных роддомов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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