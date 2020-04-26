В Екатеринбурге для больных коронавирусом готовят роддом

По распоряжению правительства РФ в Свердловской области еще три медицинских учреждения будут перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом. Среди них – Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге, где до 1 мая должно быть развернуто до 300 коек для оказания помощи больным с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19. Пока не ясно, как эта подготовка скажется на приеме беременных женщин в роддом.

«Решение о перепрофилировании при необходимости НИИ ОММ принято на федеральном уровне по подведомственности медучреждения. Механизм реализации этого решения прорабатывается также федеральным правительством. В настоящее время ОММ работает штатно как перинатальный центр», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе.

Согласно постановлению правительства, к приему больных коронавирусом также должен быть готов 354-й военный клинический госпиталь ЦВО в Екатеринбурге – к 15 мая там планируется развернуть 35 коек. В Нижней Салде перепрофилируют медико-санитарную часть № 121 ФМБА – к 14 мая готовят 20 оборудованных мест.

Напомним, в Екатеринбурге для борьбы с пандемией уже развернуто 1600 мест для приема пациентов с коронавирусом. Люди с подтвержденным диагнозом поступают в больницы №40, №2, №6, №14 и №24.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.20

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