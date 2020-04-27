В Свердловской области развернуто почти 3 тысячи дополнительных коек под Covid-19

В Свердловской области развернуто 2 897 дополнительных коек на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, из них 2 028 коек обеспечены кислородной подводкой, 913 коек – аппаратами ИВЛ. На совещании у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова губернатор Куйвашев заявил, что для полного выполнения задачи, поставленной президентом, необходимо подключить еще 100 коек к аппаратам ИВЛ, которые уже завтра поступят в Свердловскую область.

На помощь специалистам инфекционных отделений из медучреждений региона дополнительно командировано 108 врачей-специалистов и 272 медицинские сестры. Также направлены более 170 ординаторов и студентов старших курсов УГМУ.

Напомним, по состоянию на конец прошлой недели люди с подтвержденным диагнозом поступали в больницы № 40, № 2, № 6, № 14 и № 24. Также стало известно, что по распоряжению правительства РФ еще три медучреждения будут перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом. Среди них – Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге, где до 1 мая должно быть развернуто до 300 коек для оказания помощи больным с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19. Также к приему больных коронавирусом готовят 354-й военный клинический госпиталь ЦВО в Екатеринбурге – к 15 мая там планируется развернуть 35 коек. В Нижней Салде перепрофилируют медико-санитарную часть № 121 ФМБА – к 14 мая готовят 20 оборудованных мест.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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