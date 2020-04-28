Медведев попросил единороссов сделать взносы в партийную казну в размере месячной зарплаты

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил членам ЕР сделать членские взносы в размере месячной зарплаты. Эти деньги пойдут, по словам бывшего премьера, не на нужды партии, а на помощь врачам, которые борются с коронавирусом, а также гражданам, которые испытывают материальные трудности из-за ситуации с распространением инфекции.

«Важно использовать все возможности партии. Именно поэтому я сегодня обращаюсь ко всем коллегам – к депутатам Госдумы, к членам Совета Федерации, к нашим коллегам в регионах и вообще ко всем нашим партийцам, у кого есть соответствующие возможности. Призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого есть проблемы в том или ином варианте. Естественно, помощь будет адресной. Я думаю, эта помощь будет посильной членам партии, во всяком случае, многим», – сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что это должно быть личным решением и не поводом для пиара. «Это просто вопрос ответственности перед избирателями, которые оказали всем нам доверие на выборах», – добавил он.

Москва, Екатерина Норсеева

Москва. Другие новости 28.04.20

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