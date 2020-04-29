Следователи займутся гражданином, забросавшим камнями машину скорой помощи

В Екатеринбурге решается вопрос о передаче материалов о повреждении машины скорой помощи из полиции в органы следственного комитета.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, вечером 28 апреля машина скорой помощи прибыла на улицу Амундсена в Екатеринбурге, куда ее вызвали из-за драки. Пьяный местный житель устроил скандал с водителем, а потом начал бросать камни в машину и разбил стекло.

«С учетом социальной значимости темы защиты прав медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей и в целях наиболее полного и всестороннего установления обстоятельств происшествия и причин, которые способствовали данному инциденту, следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции для дальнейшего осуществления проверочных мероприятий в органы СКР», – сообщили в СКР.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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