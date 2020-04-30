Хулигану, забросавшему камнями машину скорой помощи, грозит до 5 лет колонии

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения на автомобиль скорой помощи. Молодой человек 1997 года рождения повздорил с водителем медицинской бригады, приехавшей на вызов, и стал забрасывать камнями машину. У автомобиля было разбито лобовое стекло и помят кузов. Инцидент, как ранее сообщал «Новый День», случился 28 апреля во дворе дома по улице Амундсена.

Как сообщили в областном следственном комитете, подозреваемый екатеринбуржец сам спровоцировал конфликт с водителем скорой, беспричинно. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений». Наказание по этой статье предусматривает вплоть до 5 лет лишения свободы.

«В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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