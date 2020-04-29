Рост продолжается: в Свердловской области 90 новых зараженных Covid-19

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, заболевание подтверждено у жителей Екатеринбурга, Арамили, Артемовского, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Камышлова, поселка Еланский. Среди заболевших также – семь жителей других регионов России.

Таким образом, всего на территории Свердловской области зафиксировано 629 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Выписано из больниц еще 7 человек. Общее количество пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 115.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.20

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