В Свердловской области за весь период Covid-19 выявлен у 50 детей

С начала пандемии на Среднем Урале коронавирус нового типа подтвержден у 50 детей, – сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе. В какой форме переносят дети Covid-19 и часто ли врачи сталкиваются с осложнениями, пока не уточняется.

В мэрии Екатеринбурга по результатам заседания муниципального оперштаба отчитались, что в городе было зарегистрировано 18 детей с диагнозом «короновирусная инфекция нового типа». То есть остальные 32 ребенка – жители других городов области. Состояние всех детей, а также места их размещения в оперштабе обещали уточнить.

Ранее «Новый День» сообщал, что под прием детей с подозрением на коронавирус перепрофилировали больницу № 11 на улице Нагорной. Плановые госпитализации там отменили. По скорой принимают только детей с острыми формами ОРВИ и пневмониями. Также власти неоднократно отмечали, что детей часто госпитализируют во взрослые клиники вместе с родителями – как контактных.

Напомним, за последние сутки в Свердловской области было зафиксировано 90 новых случаев заболеваемости коронавирусом. География распространения вируса в регионе продолжает расширяться. За весь период зафиксировано 629 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 360 – в Екатеринбурге.

«В настоящее время в стационарах города находятся 774 человека с подозрением на коронавирус. Из них 231 пациент находится в ГКБ № 40 (9 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких), 164 пациента – в ЦГКБ № 6 (один тяжелый, с хроническими заболеваниями), и 228 пациентов находятся в 24-й горбольнице (из них 13 подключены к ИВЛ). Всего в городе под наблюдением врачей находятся 6 тысяч 645 человек, 254 из них размещены в обсерваторах», – сообщили сегодня в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Всего по области сегодня 23 тяжелобольных, состояние еще 45 врачи оценивают как средне тяжелое, остальных – удовлетворительное.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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