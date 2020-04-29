«Всю зарплату не отдам. С деньгами сейчас туговасто», – как отреагировали на призыв Медведева единороссы в глубинке и Госдуме

Предложение председателя «Единой России» Дмитрия Медведева отдать месячный заработок в кассу партии для помощи врачам и пострадавшим от пандемии коронавируса единороссы восприняли неоднозначно. РИА «Новый День» опросил партийцев разного ранга – от депутатов Госдумы до секретарей первичек в маленьких городах – и выяснил их готовность последовать призыву бывшего премьера РФ.

В муниципалитетах Свердловской области инициативу Медведева не оценили.

«Я не против такого, но честно говоря, в последнее время с деньгами и так туговасто. Зарплата всего-то 14 тысяч рублей. В нашем местном отделении мы еще не обсуждали это предложение. Не могу утверждать за всех, но мне кажется, сейчас везде обстановка не очень хорошая. Целый месяц люди не работали», – рассказал исполнительный секретарь МОП ЕР в Новой Ляле Владимир Глазунов. «Свою зарплату я не отдам, потому что я и так вся в кредитах. У меня на иждивении ребенок, как я проживу без зарплаты? Сейчас и условия такие, что цены взлетают все выше и выше. С коллегами немного обсуждали (предложение Медведева – прим. ред.), но я не слышала, чтобы кто-то решился на такое», – поделилась Юлия Балакина, занимающая должность исполнительного секретаря местного отделения партии в Махнево.

«Честно, я не готова отдать свою зарплату. Поймите меня правильно, у меня на содержании еще внук. Если я сейчас отдам всю зарплату, как я потом целый месяц жить буду? Кто мне даст деньги? Если речь идет о дневном заработке, то это возможно. Даже 10% можно отдать. Но всю зарплату – это слишком», – отмечает работница местного отделения ЕР в Сысерти Лариса Мухлынина. Секретарь отделения «Единой России» в Качканаре Наил Касимов, выслушав вопрос корреспондента РИА «Новый День», раздраженно заявил, что ему некогда разговаривать и перестал отвечать на звонки.

Глава Верхотурья Алексей Лиханов тоже отнесся к идее Медведева без особого восторга: «Как вы себе это представляете? Зарплата зачастую – единственное средство содержать семью. Это (отдать в качестве членского взноса месячную зарплату – прим. ред.) не всем по силам. Я знаю людей на своей территории, более 300 членов партии у нас, для 99,9% из них это непосильная задача. Вот если предложат отдать одну, две, три тысячи – все откликнутся». Отметим, что доход мэра Верхотурья за 2018 год (данные за 2019 еще не опубликованы) составил 2,3 миллиона рублей.

Депутаты свердловского заксобрания с готовностью поддержали затею лидера партии.

«Мы всегда обращаем внимание на членские взносы, как на существенный источник обеспечения всех партийных проектов… Поэтому мы эту инициативу поддержим и предложим нашим коллегам присоединиться к акции», – прокомментировал руководитель свердловского отделения ЕР Виктор Шептий. Его официально задекларированный доход за 2018 год – 8 млн 156 тысяч рублей.

Елена Трескова, депутат заксобрания и секретарь Ирбитского районного отделения ЕР, тоже выразила готовность расстаться с месячной зарплатой (ее доход за 2018 год – 2 млн 902 тысячи рублей). Но она согласилась с корреспондентом РИА «Новый День» в том, что ее однопартийцам в малых городах и на селе, в том же Ирбитском районе, это будет сделать сложнее. «Вы правы, наши муниципальные депутаты в малых городах работают на непостоянной основе, их зарплата не очень высока. Может быть, это будут небольшие деньги, 500 рублей, тысячы, и то вперед. Но я перечитала обращение Дмитрия Медведева – оно относится в первую очередь к депутатам Совета Федерации, Государственной думы и региональным депутатам», – сказала она.

Мнения свердловских парламентариев в Госдуме разделились.

Например Максим Иванов ответил, что не только готов отдать свою депутатскую зарплату, но уже это сделал – покупал продуктовые наборы малоимущим и подарки ветеранам. Но, если надо еще – дадим еще!» – обещал он. Отметим, что доход депутата за 2018 год – 4 млн 810 тысяч рублей. «Если есть такая рекомендация, я готов», – ответил «Новому Дню» Сергей Чепиков. На вопрос, какая у него депутатская зарплата, он сходу ответить затруднился, сказал, что нужно это уточнить. В декларации за 2018 год доход Чепикова составил 6,075 миллиона рублей.

Лев Ковпак заявил, что уже давно тратит деньги на благотворительность и борьбу с коронавирусом. Он признался, что у него зарплата в Госдуме 360 тысяч рублей, а на покупку ИВЛ и выплату премий врачам он уже потратил 3 миллиона рублей. «Мне кажется, будет более эффективно, если каждый из нас, депутатов Госдумы, будет работать на земле, где нас избрали. Потому что может получиться так, что мы отдадим все деньги (в кассу партии, – прим. ред.), а их, к сожалению, отправят в другой регион. Меня избирали в Свердловской области, мне надо, чтобы деньги здесь остались. Моя бабушка меня учила в детстве: «Левик, надо делиться, а то подавишься». У меня это привито, и мои дети тоже воспитаны так, что нужно делиться и помогать», – прокомментировал депутат. К слову, задекларированный доход Ковпака за 2018 год – 20,4 миллиона рублей.

Добавим, по информации областного избиркома, за четвертый квартал 2019 года свердловские единороссы уплатили вступительные и членские взносы на общую сумму 1 млн 079 тысяч рублей. Всего в регионе проживает около 50 тысяч членов партии.

Напомним, вчера Дмитрий Медведев обратился к однопартийцам: «Я сегодня обращаюсь ко всем нашим депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у которых есть соответствующие возможности. И призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату», – сказал Дмитрий Медведев во время заседания президиума генсовета партии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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