Самозанятые в Свердловской области начали получать первые выплаты

Самзанятые в Свердловской области, кто успел оформить заявку на выплату в понедельник, уже сегодня получили первые выплаты. Об этом «Новому Дню» сообщают сами получатели субсидий от государства. Напомним, размер выплаты составляет 5 тысяч рублей.

На сегодняшний день в СОФПП поступило более 2 тысяч заявок от самозанятых, уточнили в фонде в ответ на запрос агентства. При этом ранее сообщалось, что, скорее всего, первые выплаты будут только между майскими праздниками – после 5-го числа. Всего в Свердловской области на получение единоразовой поддержки в 5 тысяч рублей претендуют порядка 12 тысяч самозанятых и ИП, которые платят налог на профессиональный доход. Чтобы получить деньги, необходимо зарегистрироваться на сайте СОФПП и в электронном виде подать заявление, оно сформируется автоматически. В течение 3-5 дней фонд передаст данные в ФНС, столько же времени уйдет у налоговой на сверку, затем в срок до трех дней будут перечислены средства на указанный при регистрации расчетный счет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

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