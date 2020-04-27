Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства начал принимать заявления от самозанятых на получение выплат в 5 тысяч рублей. Соответствующее уведомление сегодня пришло зарегистрированным на сайте СОФПП. Как рассказали «Новому Дню» в фонде поддержки, первые выплаты начнутся с 6 мая.

В Свердловской области на получение единоразовой поддержки в 5 тысяч рублей претендуют порядка 12 тысяч самозанятых и ИП, которые платят налог на профессиональный доход. Чтобы получить деньги, необходимо зарегистрироваться на сайте СОФПП и в электронном виде подать заявление, оно сформируется автоматически. В течение 3-5 дней фонд передаст данные в ФНС, столько же времени уйдет у налоговой на сверку, затем в срок до трех дней будут перечислены средства на указанный при регистрации расчетный счет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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