Фонд поддержки предпринимателей объяснил, как самозанятым получить выплаты в 5 тысяч рублей

Самозанятые Свердловской области получат в качестве меры поддержки по 5 000 рублей. Выплаты из регионального бюджета будут идти через Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей. Замдиректора СОФПП Валерий Пиличев пояснил, что нужно сделать, чтобы получить деньги.

Обещания губернатора выплатить компенсацию касаются только тех, кто оформился как самозанятый до 1 апреля 2020 года, и только для зарегистрированных в Свердловской области. ИП, перешедшие на налог на профессиональный доход, также попадают в эту категорию. Всего за поддержкой могут обратиться около 12 тысяч человек.

Для получения выплат необходимо зарегистрироваться на сайте СОФПП, это можно сделать через госуслуги. В течение полутора недель на сайте фонда появится специальная кнопка. Надо будет нажать на эту кнопку, после чего автоматически сформируется заявление на получение разовой помощи.

ФНС предоставит фонду список всех самозанятых, зарегистрированных регионе до 1 апреля. СОФПП дважды в неделю будет сверять этот список с перечнем зарегистрировавшихся на сайте фонда и подавших заявление, далее налоговая будет проводить еще одну сверку, после чего фонд будет перечислять деньги. По словам Пиличева, сверки будут проходить оперативно, по возможности за сутки. Он также обратил внимание предпринимателей – при регистрации на сайте надо будет указать расчетный счет, фонд не имеет возможности перепроверять верность этих данных. «Если вы сделаете ошибку в расчетном счете, ваш платеж будет заторможен», – отметил Пиличев и попросил внимательно заполнять данные.

Сроки окончания выплат пока жестко не установлены, фонд будет их вести, пока не выдаст по 5 тыс. руб. каждому обратившемуся. «Мера поддержки рассчитана на тех, кто зарегистрировался до 1 апреля. Но я допускаю, что потом эта мера будет расширена», – прокомментировал замдиректора СОФПП.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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