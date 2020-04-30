На Северном Урале в шахте при обвале породы пострадали рабочие

Накануне Первомая в шахте № 13 поселка Калья в Североуральске обвалилась горная порода, пострадали рабочие.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, несчастный случай произошел сегодня днем. При обвале горной породы на шахте № 13 в поселке Калья пострадали несколько рабочих (точное количество пострадавших уточняется – предварительно, трое). Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Организована доследственная проверка. Следователи изучат документацию о проводившихся работах, о прохождении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции, другие документы. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Отметим, что это – уже не первое ЧП в шахте поселка Калья. 13 января 2011 года в результате обрушения горной породы в шахте «Ново-Кальинская» погиб рабочий. Еще один несчастный случай произошел в июле 2010 года. Тогда в результате обвала породы погиб проходчик 1976 года рождения, еще один работник – 36 лет – ранен.

Североуральск, Евгения Вирачева

Североуральск. Другие новости 30.04.20

Свердловчан поздравят с 1 мая через уличные громкоговорители. / Самозанятые в Свердловской области начали получать первые выплаты. / Брату главаря тагильской банды сутенеров-убийц отказали в досрочном освобождении. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»