Перинатальный центр Первоуральска закрыт на карантин: у одного из сотрудников Covid-19

В Первоуральске на карантин по коронавирусу нового типа закрыт перинатальный центр. Всех рожениц отвезут в Екатеринбург.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, благодаря тому, что все медработники регулярно проходят тестирование на коронавирус, был выявлен один случай заражения у сотрудника перинатального центра в Первоуральске. Там уточняют, что его служебные обязанности не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами.

«В медучреждении решением Роспотребнадзора введены карантинные меры. Пациентки перенаправляются в перинатальный центр Екатеринбурга согласно маршрутизации», – рассказали в штабе.

Добавим, по состоянию на 28 апреля в Первоуральске было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Екатеринбург, Первоуральск, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Первоуральск. Другие новости 02.05.20

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