Из-за подозрения на Covid-19 изолированы сотрудники «Областного телевидения»

Сотрудники телекомпании «ОТВ», частично принадлежащей региону, отправлены на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус нового типа. Об этом рассказало руководство телеканала.

Сначала один из сотрудников телеканала сообщил начальству, что коронавирус обнаружен в его семье. С видимыми признаками заражения сотрудник на телеканал не приезжал. Коллегам, которые общались с ним незадолго до этого, сделан тест на коронавирус. Гендиректор ОТВ Антон Стуликов заявил, что протестировали практически всех сотрудников, кто сейчас работает в реальном режиме. «Насколько мне известно, пять человек отправили на самоизоляцию. Медики с сотрудниками ОТВ общаются напрямую», – рассказал Стуликов. Значительная часть съемок на выезде отменена.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 2 мая в Свердловской области было подтверждено 1016 случаев заражения коронавирусом, из них 651 – в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.05.20

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