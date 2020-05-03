В Свердловской области подтверждено 75 новых случаев Covid-19

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в Свердловской области увеличилось на 75 и составило 1091.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, Covid-19 подтвердился у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Шали, Верхней Пышмы, Артемовского, Серова, Белоярского городского округа, Нижнесергинского района, Асбеста, Алапаевского района, Березовского, Туринска, Волчанска, Каменска-Уральского, Ирбита и Красноуфимска. В Шале, Туринске и Волчанске заражение выявлено впервые.

Врачи оценивают состояние 23 пациентов как тяжелое, 61 – как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное. Выписано ещё 7 человек. Больницы покинули уже 160 пациентов. Напомним, самый большой в области суточный прирост за все время пандемии был зафиксирован 1 мая – заражение было подтверждено сразу у 232 человек. Тогда в статистику вошли 114 рабочих из Мурманска, изолированные в санатории «Обуховский» в Камышловском районе, и заболевшие из числа персонала учреждения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.05.20

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