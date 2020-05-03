Вывозной борт «Уральских авиалиний» доставил из Таиланда 11 свердловчан

Сегодня в 12.58 по местному времени в аэропорту Кольцово совершил посадку самолет «Уральских авиалиний», который доставил из Таиланда в Екатеринбург 11 свердловчан.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, самолёт летел из Пхукета с посадками в Шымкенте (Казахстан) и Уфе, где борт покинула часть пассажиров. Жители Челябинской области, Пермского края и Тюменской области, летевшие тем же рейсом, сошли в Екатеринбурге и сразу после приземления в Кольцово организовано отправились в свои регионы при поддержке региональных оперштабов.

Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. Все прибывшие жители Свердловской области после необходимых процедур прямо от трапа самолета направлены на 14-дневную изоляцию в обсерватор.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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