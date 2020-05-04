В Екатеринбурге среди гаражей поймали с «закладками» двух иностранцев (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские в гаражном комплексе на улице Сулимова задержали мелких наркосбытчиков. Двое парней устраивали так называемые закладки на козырьках боксов, там нашли свертки в красной изоленте, такие же свертки были у них в машине, а под чехлом сотового одного из парней обнаружилось вещество коричнево-зеленого цвета. В свертках и на телефоне, как показала экспертиза, был гашиш, общий вес 8 граммов. А по месту жительства парней полицейские нашли электронные весы, красную изоленту, пакеты.

Задержанные – уроженцы ближнего зарубежья, студент второго курса 1998 года рождения и парень 1999 года рождения, оба не работают, ранее не судимы. Они признались, что сами периодически употребляют наркотики, медэкспертиза это подтвердила.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, за употребление наркотических средств оба привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП Российской Федерации.

В отношении иностранцев возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, п. «б» частью 3 статьи 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы. Суда они будут ждать под арестом.

Екатеринбург, Елена Иванова

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