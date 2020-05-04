В Свердловской области в горящем доме погиб ребенок (ФОТО)

В поселке Арти Свердловской области сегодня в пожаре погиб трехлетний ребенок, его родители находятся в больнице с ожогами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел в частном доме на улице Иосса около четырех часов вечера. В это время родители малыша работали на придомовом участке, трехлетний мальчик спал в доме. Когда дом охватил огонь, взрослые бросились спасать сына, но не смогли войти в здание из-за пламени и сильного дыма. Мальчика из горящего дома вынесли пожарные, но спасти его не удалось. Родители получили ожоги при попытке спасти ребенка, они госпитализированы.

Дом потушили за 17 минут, участвовали 20 человек и 4 машины. Площадь пожара составила 90 кв. метров. Его причины устанавливаются, на месте работают следователи и пожарные дознаватели.

Арти, Елена Иванова

Арти. Другие новости 04.05.20

В Екатеринбурге среди гаражей поймали с «закладками» двух иностранцев (ФОТО). / В Шарташском лесопарке началась обработка от клещей. / На Среднем Урале ещё 53 человека подхватили Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»