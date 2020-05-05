В СИЗО в центре Екатеринбурга произошел пожар

Сегодня в СИЗО № 1 в Екатеринбурге произошел пожар. По словам очевидцев, на место выезжали несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, загорелась трансформаторная будка. Сотрудники СИЗО с помощью огнетушителя справились с ЧП, площадь возгорания составила 2 кв. метра, на другое имущество пламя не перекинулось. Сейчас в СИЗО отключено электричество, запущен дизель-генератор. Пострадавших нет.

Екатеринбург, Елена Иванова

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